Глава МИД Турции призвал Запад пересмотреть отношение к ХАМАС

Хакан Фидан подтвердил, что Анкара считает организацию политической силой

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал западные страны пересмотреть свое отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС. При этом он вновь подтвердил, что Анкара считает организацию политической силой, передает телеканал TRT Haber.

"Отношение к ХАМАС сторон после 7 октября не изменилось. Одна из них, которую представляем мы, не считает его террористической организацией, видит в нем движение сопротивления и политическую партию. С другой стороны, не изменилась позиция тех [на Западе], кто считает ХАМАС террористической организацией, - сказал министр. - Мы считаем, что никакие поводы не могут стать оправданием убийства десятков тысяч мирных жителей, это называется варварством. Если вы [Запад] свое отношение к ХАМАС строите на основании массовых убийств мирных жителей, то аналогичное правило должны применить к Израилю. Иными словами, вы должны дать определение и Израилю".

Фидан напомнил об отношении президента Турции Тайипа Эрдогана к ХАМАС. Он неоднократно заявлял, что рассматривает его в качестве политической силы и не изменит свое мнение, несмотря на давление Запада.