СМИ: Блинкен в ближайшие дни может посетить Афины

По информации газеты Proto thema, столица Греции может стать промежуточной остановкой в турне госсекретаря США по региону

АФИНЫ, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который намерен совершить визит в Турцию, может в ближайшие дни посетить и Афины. Об этом сообщает греческая газета Proto thema.

По ее данным, Афины могут быть добавлены в качестве промежуточной остановки в турне американского госсекретаря по региону. Достижение договоренности о встрече 6 января с руководителем Госдепартамента США подтвердил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

В этом контексте не исключено, что Блинкен в ближайшее время посетит Афины для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Его программа последние несколько часов постоянно видоизменяется, пишет издание.

Официальных сообщений от греческого правительства на этот счет не поступало.

В повестке предстоящих переговоров Блинкена с Фиданом - урегулирование в Газе, региональные вопросы, расширение НАТО и двусторонние отношения, в частности, продажа Турции истребителей F-16, отмечает турецкий телеканал TRT Haber.