3 января, 17:11

В компании CMA CGM сообщили, что судно Tage не подвергалось атаке хуситов

Военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее заявлял, что хуситы атаковали судно, поскольку его экипаж отказался отреагировать на предупреждения йеменских военно-морских сил

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Принадлежащее французской компании CMA CGM коммерческое судно Tage, о нападении на которое ранее заявило мятежное йеменское движения "Ансар Аллах" (хуситы), не подвергалось никаким атакам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С судном не произошло никаких инцидентов", - отметили в CMA CGM.

Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали судно, поскольку его экипаж отказался отреагировать на предупреждения йеменских военно-морских сил. Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. 