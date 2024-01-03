В Аргентине заявили, что хотят сотрудничества с Лондоном, несмотря на территориальный спор

Кроме того, правительство республики в очередной раз заявило "о своей готовности возобновить двусторонние переговоры, которые позволят найти решение спору о суверенитете в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины заявило, что хочет поддерживать "зрелые отношения" с Великобританией в вопросах, представляющих взаимный интерес, несмотря на спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.

"Правительство Аргентины хочет поддерживать зрелые отношения с Великобританией, которые предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания климата доверия, способствующего возобновлению переговоров [по статусу островов]", - говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской республики по случаю 191-й годовщины оккупации остров Великобританией.

В тексте правительство Аргентины также в очередной раз заявило "о своей готовности возобновить двусторонние переговоры, которые позволят найти решение спору о суверенитете в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН". МИД подчеркнул, что Аргентина считает, что Великобритания "незаконно оккупировала" Мальвинские острова.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже около двух веков являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.