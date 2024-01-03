Лидер "Хезболлах" заявил, что имя Сулеймани по-прежнему страшит тех, кто его убил

По словам шейха Хасана Насруллы, иранский генерал "был центральной фигурой, обеспечивавшей прямую связь, сплоченность и координацию между отрядами сопротивления"

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Стойкость палестинских отрядов при отражении израильской агрессии в секторе Газа и операции иракских шиитов против американских войск стали результатом стратегии сопротивления, разработанной иранским генералом Касемом Сулеймани. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал канал Al Manar.

"Имя генерала Сулеймани по-прежнему страшит тех, кто его убил", - сказал шиитский политик, комментируя теракты в городе Керман, где погибли в среду свыше 200 человек в результате двух взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани.

По его словам, иранский генерал "был центральной фигурой, обеспечивавшей прямую связь, сплоченность и координацию между отрядами сопротивления". "Сулеймани стремился, чтобы все движения сопротивления вышли на уровень самодостаточности, чтобы они рассчитывали в борьбе с Израилем и США только на собственные силы", - подчеркнул он.

"Израильтяне утратили доверие к своей армии, проигравшей битву в Газе, и другим силовым структурам - таков итог сражения с израильскими агрессорами, которое продолжается с 7 октября прошлого года", - отметил Насрулла.

Насрулла выступил на митинге, посвященном памяти бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Сулеймани, который погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.