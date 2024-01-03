Чехия продлила до 2 февраля контроль на границе со Словакией

Контроль должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в ЕС

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Правительство Чехии продлило на 30 дней, до 2 февраля, контроль на наземной границе страны со Словакией, временно восстановленный 4 октября 2023 года из-за наплыва нелегальных беженцев. Об этом сообщил новостной портал Denikn.

Прага восстановила контроль с соседней республикой совместно с Польшей, которая также противостоит притоку нелегалов. Варшава недавно продлила проверки на границе со Словакией до 1 февраля.

Необходимость продления проверок на чешско-словацкой границе, как отмечают СМИ, вызвана, в частности, тем, что и другие соседние государства Шенгенской зоны из-за наплыва нелегальных беженцев продлевают контроль на своих сухопутных границах. Так, например, германская полиция проверяет въезжающих в ФРГ из Чехии.

С момента возобновления проверок на границе со Словакией чешская полиция задержала около 2 тыс. нелегалов, пытавшихся через республику проникнуть в государства Западной Европы. Были также задержаны десятки контрабандистов, организовавших незаконное пересечение границы Чехии.

Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, не направлены против Словакии.