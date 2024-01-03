Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Кермане

Минск осуждает любые проявления экстремизма и терроризма, подчеркнул белорусский лидер

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с многочисленными жертвами в результате серии взрывов во время траурных мероприятий в Кермане, отметив, что Минск осуждает любые проявления экстремизма и терроризма.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления экстремизма и терроризма. То, что произошло, является преступлением, которое сильно нарушает мир и безопасность не только в Иране, но и во всем регионе", - говорится в соболезновании. Лукашенко отметил, что в Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате серии взрывов в Кермане, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.