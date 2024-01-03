ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы

Представитель офиса главы всемирной организации Флоренсия Сото Ниньо отметила, что в настоящее время порядка 85% жителей анклава являются внутриперемещенными лицами и живут "ужасных условиях"

ООН, 3 января. /ТАСС/. ООН выступает принципиально против насильственного перемещения населения из сектора Газа, жители анклава должны оставаться в своих домах и при этом находиться в безопасности. Об этом заявила представитель офиса главы всемирной организации Флоренсия Сото Ниньо, комментируя заявления израильских властей о том, что якобы выезд жителей анклава является "гуманитарным решением" конфликта.

"Мы выступаем принципиально против насильственного перемещения, - сказала она. - Мы ясно даем понять, что мы не выступаем за это, и никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из сектора Газа, они должны находиться в безопасности в своих домах".

Сото Ниньо отметила, что в настоящее время порядка 85% жителей анклава являются внутриперемещенными лицами и живут "ужасных условиях". "У них есть право вернуться в свои дома", - резюмировала она.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич ранее заявил, что якобы добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. Аналогичное заявление сделал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.