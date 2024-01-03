Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Белоруссии

В частности, документом конкретизируются полномочия главы государства, например закрепляется компетенция президента вносить Всебелорусскому народному собранию предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в закон "О президенте Республики Беларусь", которые в декабре прошлого года были приняты парламентом.

"Александр Лукашенко подписал закон, которым предусматривается комплексная корректировка закона "О президенте Республики Беларусь" с учетом обновленной конституции страны и правоприменительной практики", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В частности, документом конкретизируются полномочия главы государства, например закрепляется компетенция президента вносить Всебелорусскому народному собранию предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также предложения о возможности отправки военнослужащих за пределы республики для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Также уточняются требования к кандидату в президенты. "Им может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества", - отмечается в сообщении. Кроме того, определяется статус президента Белоруссии, прекратившего исполнение полномочий.

В марте 2022-го вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые по итогам прошедшего в феврале того же года референдума.