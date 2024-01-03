Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил с британским коллегой Иран

Исраэль Кац также отметил, что в беседе с Дэвидом Кэмероном "поднял вопрос о важности противодействия абсурдному антиизраильскому иску ЮАР в Международный суд ООН"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что обсудил с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвидом Кэмероном Иран, атаки ХАМАС и "Хезболлах", а также иск ЮАР в Международный суд ООН по поводу действий израильских военных в секторе Газа.

"В беседе с Кэмероном я выразил признательность Великобритании за непоколебимую поддержку Израиля после террористической атаки ХАМАС 7 октября и подчеркнул наше стремление добиться освобождения всех заложников, в том числе британских граждан", - распространила высказывания Каца пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства. "Мы обсудили необходимость усиления международного давления на Иран, который дестабилизирует регион через своих агентов - ХАМАС, "Хезболлах" и хуситов", - добавил Кац. Он отметил, что в беседе с Кэмероном "также поднял вопрос о важности противодействия абсурдному антиизраильскому иску ЮАР в Международный суд ООН".

29 декабря прошлого года сообщалось, что ЮАР обратилась в суд в Гааге в связи с действиями Армии обороны Израиля в секторе Газа. Официальный представитель правительства еврейского государства Эйлон Леви в ответ пообещал опровергнуть в Международном суде ООН "кровавый навет" со стороны ЮАР.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.