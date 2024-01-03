Германия осудила взрывы у кладбища в Иране

Число погибших в результате двух взрывов в Кермане превысило 100

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. МИД Германии осудил взрывы возле кладбища в городе Керман. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Мы шокированы большим числом жертв, среди которых много детей, в результате сегодняшних взрывов в Кермане. Мы осуждаем этот террористический акт. Народ Ирана заслуживает будущего в условиях мира и безопасности", - указывается в тексте.

Как сообщило иранское агентство Tasnim, число погибших в результате двух взрывов у кладбища в Кермане превысило 100, более 200 человек пострадали. Там проходила церемония в память о генерале Касеме Сулеймани, убитом четыре года назад. Он командовал силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) и стал жертвой ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада.