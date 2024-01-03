В администрации Эрдогана заявили, что визит президента Ирана в Анкару отложен

Он планировался на 4 января

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Официальный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Анкару, планировавшийся на 4 января, отложен. Об этом сообщила администрация президента Турции по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.

"Президент [Турции] Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которого выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане. Президент Эрдоган решительно осудил террористическую вылазку, направленную против мирных граждан, и заявил о том, что Турция находится на стороне Ирана в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Эрдоган и Раиси договорились о переносе визита на другие сроки. Ранее президент Ирана планировал посетить Турцию в конце ноября, но этот визит также был перенесен.