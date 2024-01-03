Британия раскритиковала предложения Израиля о выселении палестинцев из Газы

Анклав будет частью будущего палестинского государства, заявили в МИД Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Великобритания отвергает звучащие из Израиля предложения о насильственном переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Газа - это оккупированная палестинская территория, она будет частью будущего палестинского государства. Великобритания решительно отвергает любое предложение о переселении палестинцев из Газы. Мы разделяем озабоченность наших союзников и партнеров о том, что жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению или релокации из Газы", - сказано в нем.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что якобы добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. В похожем ключе также высказался израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.