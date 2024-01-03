Главы МИД Британии и Израиля обсудили поставки помощи в Газу

Дэвид Кэмерон указал своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу на необходимость увеличить объем гумпомощи для анклава, чтобы снизить риск возникновения голода и распространения заболеваний

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем, стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.

"Необходимо сделать больше для того, чтобы гуманитарная помощь попала в Газу. Израиль должен разрешить значительно большее количество поставок [гуманитарной помощи] для снижения риска голода и [распространения] заболеваний. Великобритания также хочет видеть немедленное освобождение заложников и прогресс на пути к устойчивому прекращению огня. Я говорил с новым израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем сегодня о том, как мы можем совместно работать по этим вопросам", - написал Кэмерон на своей странице в X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.