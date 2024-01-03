Боррель осудил призыв израильских министров разработать план переселения жителей Газы

Глава евродипломатии подчеркнул, что министры еврейского государства "клевещут на палестинских жителей" анклава

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв израильских властей разработать план перемещения населения за пределы сектора Газа. Соответствующую позицию он изложил в X (ранее Twitter).

"Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров [национальной безопасности Итамара] Бен-Гвира и [финансов Бецалеля] Смотрича, клевещущих на палестинских жителей Газы и призывающих разработать план их переселения", - подчеркнул Боррель.

По словам главы евродипломатии, "принудительное перемещение строго запрещено как серьезное нарушение международного гуманитарного права". "И слова имеют значение", - добавил он.

Смотрич ранее заявил, что якобы добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. Аналогичное заявление сделал министр национальной безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.