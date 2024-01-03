Боррель выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами при взрывах у кладбища в Кермане

Глава евродипломатии также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил соболезнования исламской республике в связи с многочисленными жертвами в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, Боррель "выразил соболезнования семьям жертв, правительству и народу Ирана, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления".

В свою очередь Абдоллахиян поблагодарил главу внешнеполитической службы ЕС за сочувствие и указал на "необходимость борьбы международного сообщества с различными формами терроризма". Стороны, как отмечается, также обсудили "последние события в регионе, в том числе в секторе Газа".