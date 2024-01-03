Госдеп заявил, что США не знали заранее об ударах по пригороду Бейрута

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что убитый Салеха аль-Арури "был жестоким террористом, который определенно был ответственен за атаки 7 октября, равно как и за другие атаки на мирных жителей задолго до 7 октября"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не были предупреждены заранее о том, что по пригороду Бейрута будет нанесен удар, в результате которого погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Не буду вдаваться в детали, но нас не информировали заранее", - сказал он.

По словам Миллера, убитый в пригороде Бейрута аль-Арури "был жестоким террористом, который определенно был ответственен за атаки 7 октября, равно как и за другие атаки на мирных жителей задолго до 7 октября".

Вместе с тем представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон "невероятно обеспокоен <...> риском разрастания конфликта на территорию Израиля <...> или за его пределы на другие страны региона". "Именно поэтому вы видели, что госсекретарь [США Энтони Блинкен] прикладывает активные дипломатические усилия для того, чтобы призвать все вовлеченные стороны не допускать эскалации этого конфликта", - добавил Миллер.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года. В 2017 году аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался вторым человеком в движении.