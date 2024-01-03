США заявили, что готовы вести диалог с КНДР, но не видят ответного желания

Вашингтон не замечает "никаких признаков" того, что Пхеньян готов начать консультации, сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. США по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, поскольку такой вариант является наилучшим с точки зрения денуклеаризации Корейского полуострова, но не видят стремления к диалогу со стороны Пхеньяна. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы по-прежнему приветствовали бы диалог с Северной Кореей, так как считаем, что диалог будет наиболее предпочтительным путем достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

При этом, по утверждению Миллера, Вашингтон не видит "никаких признаков" того, что Пхеньян готов начать консультации.