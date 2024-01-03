Почти 50% опрошенных канадцев выступают за досрочные парламентские выборы

При этом 33% респондентов хотят, чтобы голосование состоялось в намеченный срок - осенью 2025 года, говорится в исследовании Nanos Research

ОТТАВА, 3 января. /ТАСС/. Около половины жителей Канады выступают за проведение досрочных парламентских выборов, которые назначены на осень 2025 года. Таковы данные социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Nanos Research.

Так, 46% респондентов полагают, что выборы в парламент страны должны пройти уже в 2024 году, 33% участников опроса настаивают на проведении выборов по графику, а остальные принявшие участие в исследовании граждане не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Опрос проводился в конце ноября - начале декабря 2023 года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

В конце декабря Nanos Research опубликовала рейтинги канадских политиков. Согласно данным опроса, главе правительства Джастину Трюдо и лидеру Либеральной партии Канады доверяют 20,6% респондентов, а главе оппозиционной Консервативной партии Канады Пьеру Пуальевру - 34,3%.

Выборы в канадский парламент запланированы на осень 2025 года. Лидер победившей партии становится премьер-министром страны.