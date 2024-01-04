Помощник генсека ООН: ничем нельзя оправдать удары хуситов по судам в Красном море

Халед Хиари призвал "все заинтересованные стороны избегать дальнейшей эскалации и способствовать снижению напряженности и количества угроз"

ООН, 4 января. /ТАСС/. Никакие мотивы не могут служить оправданием для мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", наносящих удары по коммерческим судам в Красном море. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

"Повторяем, что подобные инциденты, инспирируемые на контролируемых хуситами территориях Йемена, должны прекратиться. Никакими причинами и жалобами невозможно оправдать продолжение этих атак на свободу судоходства", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Хиари призвал "все заинтересованные стороны [в регионе] избегать дальнейшей эскалации и способствовать снижению напряженности и количества угроз". "Крайне важно <...> избежать риска втягивания Йемена в региональный конфликт", - подчеркнул он.

Помощник генсека ООН добавил, что действия хуситов ведут к риску военной эскалации, которая "потенциально может затронуть миллионы людей в Йемене, регионе и всем мире".

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября хуситы совершили 24 нападения на коммерческие суда в Красном море.

После обострения ближневосточного конфликта йеменские мятежники заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не прекратится. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.