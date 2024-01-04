Миссия США при ООН заявила, что Вашингтон не ищет конфронтации с Ираном

Представитель Соединенных Штатов при организации Кристофер Лу напомнил, что у Тегерана есть выбор - продолжать свой нынешний курс или воздержаться от предоставления помощи хуситам

ООН, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон не стремится к конфронтации с Тегераном и призывает Иран прекратить поддержку, которую тот якобы оказывает йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах", наносящим удары по судам в Красном море. Об этом заявил представитель США при ООН Кристофер Лу.

"Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Ираном. У Ирана есть выбор: он может продолжать свой нынешний курс или может воздержаться от предоставления помощи, без которой хуситам будет трудно эффективно отслеживать и наносить удары по коммерческим судам, следующим по маршрутам в водах Красного моря и Аденского залива", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

После обострения ближневосточного конфликта йеменские мятежники заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не прекратится. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.