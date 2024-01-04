США не готовы сообщить, какая часть предоставленного Киеву оружия была повреждена

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что этот вопрос лучше переадресовать украинским вооруженным силам

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация США не готова сообщить, какая часть американских вооружений, переданных Киеву, была повреждена в боевых действиях, Вашингтон пытается обеспечить подотчетность отправленных на Украину систем. Такую позицию изложил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Этот вопрос лучше задать украинским вооруженным силам, а не США, - ответил он на вопрос о том, какая часть американского оружия, полученного ВСУ, была повреждена в боях с силами РФ. - Мы очень усердно работаем над тем, чтобы по каждой системе, предоставленной Украине, была определенная степень подотчетности, чтобы мы могли заверить Конгресс и американцев в том, что эти материально-технические средства применяются на поле боя надлежащим образом. И мы не видели каких-либо свидетельств того, что это было не так, что была какая-либо масштабная коррупция или нецелевое использование со стороны украинской армии".

"Но война - это война", - добавил Кирби. По его словам, "что касается каждого патрона", полученного ВСУ, то "говорить об этом следует украинской стороне".

На вопрос о том, отслеживает ли Вашингтон в целом военный потенциал Украины, Кирби ответил: "Да, конечно". Он добавил, что США "пополнили специалистами группу в Киеве специально в целях обеспечения подотчетности". Сотрудник СНБ заверил, что украинские военные, по мнению США, "используют надлежащим образом" полученные от американской стороны вооружения.