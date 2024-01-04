Минск в рамках вступления в ШОС присоединился еще к 11 международным документам

В их числе - соглашения о технической защите информации в Региональной антитеррористической структуре организации, а также о сотрудничестве в области культуры и сельского хозяйства

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Белоруссия в рамках вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) присоединилась еще к 11 международным документам. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики.

В числе документов - соглашения о технической защите информации в Региональной антитеррористической структуре ШОС, о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, здравоохранения, научно-технической и межбанковской сферах.

"Министерству иностранных дел направить уведомления о присоединении Республики Беларусь к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - указано в постановлении.

В конце декабря 2023 года заместитель главы МИД Белоруссии Евгений Шестаков сообщил о том, что Минск завершил парламентские процедуры, необходимые для оформления вступления в ШОС. Он напомнил, что к концу минувшего года Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС, были выполнены внутригосударственные процедуры по присоединению к 29 международным документам организации, а также подготовлен проект постановления Совмина о присоединении еще к 10 документам и межбанковскому соглашению.

Участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в Самарканде в 2022 году. Ожидается, что процесс вступления завершится к очередному саммиту ШОС, который должен пройти в Астане в 2024 году.