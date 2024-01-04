В ходе операций против израильских войск погибли пять бойцов "Хезболлах"

Шиитские формирования атаковали казармы ЦАХАЛ в приграничных поселениях Биранит, Биркет-Риша, Довив и Зарит

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" сообщило, что при проведении атак на позиции израильской армии в приграничных районах потеряло пять своих бойцов. Соответствующая сводка размещена в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Пять наших бойцов погибли в ходе проведения операций в поддержку палестинского народа и сил сопротивления, которые противостоят израильской агрессии в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что шиитские формирования атаковали казармы израильских войск в приграничных поселениях Биранит, Биркет-Риша, Довив и Зарит. При нападении были использованы управляемые противотанковые ракеты. В результате, как утверждается, "в рядах противника есть убитые и раненые".

"Ракеты большого калибра Burkan были применены для поражения командно-наблюдательных пунктов в Джель-эль-Аляме, Зыбдине, Рувейсате и Эль-Малькии", - указывается в тексте.

В ответ израильская артиллерия обстреляла окрестности 12 населенных пунктов на юге Ливана, а ВВС нанесли удары по Рас-эн-Накуре и Яруну. Ранения получили два мирных жителя.