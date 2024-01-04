Блинкен начнет 4 января ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль

В Госдепе также прокомментировали взрывы в Иране

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится 4 января в турне по странам Ближнего Востока, предусматривающее в том числе посещение Израиля. Об этом сообщил журналистам на телефонном брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мой коллега (старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности - прим. ТАСС) Эймос Хокстин будет в Израиле, думаю, уже завтра (4 января - прим. ТАСС). Конечно же, наш госсекретарь Блинкен отправляется в регион <...> завтра вечером, чтобы посетить несколько столиц, включая, естественно, Израиль", - сказал он.

Комментируя взрывы в Иране, дипломат подчеркнул, что они "похожи на теракт, какой уже совершали в прошлом" боевики экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Пока это только наше предположение", - отметил он.

При этом представитель Госдепартамента обвинил Иран в том, что тот якобы вооружает йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Он заявил, что "не ожидает новых предупреждений" США и их союзников в адрес хуситов о последствиях за атаки в Красном море.

В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Блинкен намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Ожидается, что он также может посетить Грецию и Турцию.