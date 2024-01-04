СМИ: Израиль не обсуждал с Конго переселение туда жителей Газы

Как сообщил газете The Times of Israel израильский чиновник высокого ранга, еврейское государство "не ведет никаких переговоров ни с одной страной по данному вопросу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израиль не затрагивал в контактах с Конго возможность переселения туда тысяч жителей сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга. Не уточняется, о каком именно африканском государстве идет речь - Демократической Республике Конго или Республике Конго.

"Это [обсуждение перемещения тысяч палестинцев] может происходить между Конго и жителями Газы, но Израиль не ведет никаких переговоров ни с одной страной по данному вопросу", - цитирует издание заявление пожелавшего остаться неназванным чиновника на брифинге для израильских журналистов. "В Израиле есть те, кто считает, что жители Газы готовы эмигрировать добровольно, но это необоснованная иллюзия", - отметил он. "Ни одна страна не примет 2 млн человек, или 1 млн, или 100 тыс., или даже 5 тыс. Я не знаю, откуда взялась эта идея", - добавил чиновник.

Министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич в начале месяца выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности. "Допустим, Смотрич захотел это сделать. Что он может сделать? Мы не являемся частью этого. Мы не в состоянии перевезти людей из Газы в Конго <...>, мы не в курсе", - прокомментировал ситуацию упомянутый чиновник.

3 декабря газета The Times of Israel сообщила, ссылаясь на израильский официальный источник, что правящая в стране коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения возможности приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава. Канцелярия Нетаньяху ранее неоднократно заявляла, что высказывания Бен-Гвира и Смотрича не отражают политику правительства по этому вопросу.