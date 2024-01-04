Глава британского МИД встретится с лидерами непризнанного Косова в Приштине

Дэвид Кэмерон также проведет встречу со своей косовской коллегой Доникой Гервалой

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон совершит визит в Приштину 4 января, в ходе которого встретится с президентом и премьер-министром непризнанного Косова Вьосой Османи и Альбином Курти. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса.

"Великобритания гордится своей долгосрочной поддержкой косовского суверенитета и независимости. Мы играем важную роль в поддержании стабильности на Западных Балканах, чтобы гарантировать, что конфликты прошлого не разгорятся снова", - указал Кэмерон в преддверии визита. Отмечается, что в Приштине он также проведет встречу со своей косовской коллегой Доникой Гервалой.

Кроме того, глава МИД Соединенного Королевства посетит расположение британского воинского контингента в Косове. В октябре 2023 года Минобороны Великобритании сообщило, что 200 британских военнослужащих прибыли в Приштину в качестве подкрепления Сил НАТО для Косова (KFOR) на фоне роста напряженности в регионе. До этого британский воинский контингент в крае составлял 400 человек.

Ситуация в регионе обострилась после инцидента, который произошел в ночь на 24 сентября 2023 года. Курти утверждал, что вооруженные люди в масках напали на полицейских на севере Косова при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник органов правопорядка. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации позднее заявил, что косовские полицейские убили трех сербов, а представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимости края.