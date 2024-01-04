СМИ: в результате израильских ударов по сектору Газа погибли десятки людей

По меньшей мере 20 палестинцев были убиты в Хан-Юнисе, передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Десятки людей погибли и получили ранения в результате новых ударов израильской армии по центральной и южной частям сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Согласно его данным, по меньшей мере 20 палестинцев были убиты в Хан-Юнисе, еще 4 - в Рафахе. Жертвами обстрелов и воздушных налетов Израиля также стали четыре человека в Дейр-эль-Балахе и двое - в лагере беженцев Нусейрат.

Израильские военные нанесли удары по району расположения школы в окрестностях лагеря беженцев Эль-Бурейдж, в результате чего десятки людей, укрывавшихся в учебном заведении, были ранены.