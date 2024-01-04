СМИ: суд в Аргентине вынес решение в пользу передачи США венесуэльского самолета

По информации газеты La Nación, в ответ представляющий интересы Венесуэлы адвокат подал апелляцию

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 января. /ТАСС/. Аргентинский суд удовлетворил запрос американского правосудия о передаче самолета венесуэльской компании Emtrasur, который находится в южноамериканской стране с июня 2022 года. Об этом сообщила газета La Nación.

По ее данным, адвокат, представляющий интересы Венесуэлы, подал апелляцию на решение суда. Самолет может быть конфискован для дальнейшей передачи в США только после рассмотрения всех апелляций.

Самолет Emtrasur находится в Аргентине с начала июня 2022, когда суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна, в который входили пять граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Ограничительная мера была обусловлена их проверкой на связи с террористами. Всех их впоследствии отпустили.

После задержания воздушного судна и экипажа Министерство юстиции США попросило власти Аргентины арестовать самолет компании Emtrasur, который она получила от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Буэнос-Айрес вернуть воздушное судно.