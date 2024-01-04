Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, уже более 26 часов длится операция в городе Тулькарм, где находится лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Израильская армия вторые сутки подряд осуществляет рейды на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, уже более 26 часов длится операция в городе Тулькарм, где находится лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс. Местные жители информируют о произведенных там военными массовых арестах. Одновременно зачистки продолжаются в Вифлееме, Наблусе, Рамалле и Хевроне.

Al Jazeera отмечает, что активность израильских военных наблюдается и в оккупированном Восточном Иерусалиме. Также с вечера 3 января продолжаются непрерывные авиаудары по южной части сектора Газа в районе Хан-Юниса, где были убиты по меньшей мере 14 палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу Иордана.