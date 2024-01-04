WSJ: США хотят разместить разведывательные дроны в трех странах Африки

По данным источников газеты, Вашингтон ведет "предварительные переговоры", которые позволят американским невооруженным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. США рассматривают возможность разместить свои военные беспилотники в нескольких странах Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы помешать распространению в регионе террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон ведет "предварительные переговоры", которые позволят американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине.

Дроны дадут возможность США отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.