ЦТАК назвало "самоубийственным бесчинством" новые учения южнокорейских военных в 2024 году и заявления руководства республики об укреплении военного потенциала

СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Риски прямого столкновения вооруженных сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки. С такой оценкой выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство назвало "самоубийственным бесчинством" несколько учений южнокорейских военных в 2024 году и заявления руководства Республики Корея об укреплении военного потенциала. "По просьбам и при активном сотрудничестве марионеток еще больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову, они проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар. В связи с этим в этом году риски столкновений наиболее высокие", - говорится в комментарии ЦТАК.

Как указывает агентство, Южная Корея начала 2024 год "гулом орудий" и "конфронтационным бредом", это показывает, что мира и стабильности на Корейском полуострове не будет, если оставить без ответа "безрассудство марионеток". "Эта уродливая стая бешеных собак - всего лишь верный передовой отряд американцев, их пушечное мясо. И чем они буйнее, тем скорее их отправят на скотобойню. Любителей конфронтации в новом году ждут настолько мучительные моменты, что они и представить не могут", - предупредили авторы комментария.

Первые в 2024 году артиллерийские учения южнокорейская армия провела 1 января. На следующий день артиллерийские учения повторились. 3 января военно-морские силы Республики Корея провели маневры с боевыми стрельбами и участием 13 кораблей в Желтом, Японском морях и в водах к югу от Корейского полуострова. 29 декабря начались совместные учения Республики Корея и США в местности рядом с городом Пхочхон, они продолжатся до 5 января.