Генпрокуратура ФРГ расследует возможную диверсию на газопроводе на севере страны

По информации редакционного объединения SHZ, на 55-километровой трассе как минимум в трех местах обнаружили отверстия размером около 1 см

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. Об этом сообщило редакционное объединение SHZ.

По его информации, на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Сначала расследование вела уголовная полиция, однако затем его взяла на себя Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности. В частности, именно ведомство в Карлсруэ занимается расследованием взрывов на "Северных потоках".

Отверстия в новом трубопроводе обнаружила еще в конце ноября фирма - оператор трассы. Она обратилась в полицию, указав на повреждения. Представитель Генпрокуратуры отметила, что расследование ведется по подозрению "в совершении антиконституционной диверсии".

Строительство трубопровода от Брунсбюттеля до Хетлингена на севере ФРГ началось весной 2023 года. В августе около 50 экоактивистов заняли часть строительной площадки, мешая продолжению работ. Новая трасса должна была заработать еще в конце 2023 года, однако ее запуск был отложен, не исключено, что причиной стали именно повреждения, о которых пишет SHZ.