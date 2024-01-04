Южная Корея, США и Япония обсудили ответ на "военное сотрудничество" РФ и КНДР

Любая передача оружия со стороны Северной Кореи нарушает резолюции СБ ООН, заявили в администрации южнокорейского президента

СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Первый заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё обсудил по защищенной видеосвязи со своими коллегами из США и Японии меры в ответ на якобы имеющее место военное сотрудничество РФ и КНДР, нарушающее резолюции Совета Безопасности ООН. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

"Во время переговоров участники обменялись оценками военного сотрудничества Северной Кореи и России, обсудили предложения по ответным мерам. Любая передача оружия со стороны Северной Кореи нарушает резолюции СБ ООН. Они отметили, что на России лежит еще большая ответственность по соблюдению этих резолюций", - информировали в администрации южнокорейского президента.

В консультациях участвовал координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл и заместитель главы совета национальной безопасности Японии. "Представители трех стран согласились, что необходимо еще более тесное сотрудничество Республики Корея, США и Японии в ситуации, когда Россия и Северная Корея продолжают отрицать военное сотрудничество между ними", - добавили в администрации.

МИД РФ неоднократно указывал, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.