Пашинян освободил от должности главу Комитета по градостроительству и губернатора Лори

Речь идет об Армене Гуларяне и Араме Хачатряне

ЕРЕВАН, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности председателя Комитета по градостроительству Армена Гуларяна и губернатора Лорийской области Арама Хачатряна. Решение внесено в повестку неотчетных вопросов заседания правительства.

В воскресенье Пашинян находился с рабочей поездкой в Лорийской области, где посетил несколько недавно построенных школ. Там он сделал выговор Гуларяну и Хачатряну, а также министру образования, науки, культуры и спорта Жанне Андреасян за упущения во время строительства.