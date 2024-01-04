Глава МИД Индии заявил, что республика не является прозападной и антизападной

Она готова к партнерству и с США, и с РФ, отметил Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 января. /ТАСС/. Индия не является западной страной и в то же время не является антизападной страной, она стремится развивать отношения с разными государствами мира. Об этом заявил глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар, выступая на презентации своей книги "Почему Индия имеет значение".

Министр отметил, что, хотя Индия входит в состав БРИКС, она "не против Запада", который остается ее важным партнером. "Запад является важнейшим партнером, будь то инвестиции, туризм или мобильность", - приводит слова Джайшанкара газета Economic Times. "Индия может иметь одинаково прочные связи как с США, так и с Россией, исходя из своих национальных интересов", - подчеркнул глава МИД Индии.

"Я действительно думаю, что 2024 год будет по-прежнему неспокойным, что многие из тех факторов, которые привели к 2023 году, останутся в силе", - сказал в выступлении министр, отметив, что при этом "Индия имеет все возможности для того, чтобы смотреть на 2024 год с достаточной долей уверенности".

Джайшанкар указал, что в новой книге он исследует геополитику и различные аспекты внешней политики Индии со времен обретения независимости в 1947 году, опираясь на древнеиндийский эпос "Рамаяна" как на "всеобъемлющую точку зрения". В том числе глава МИД отметил важность того, чтобы у страны были настоящие друзья, напомнив при этом о дружбе главного героя "Рамаяны" Рамы и его верного друга, брата и соратника Лакшманы.

"Я хочу сказать, что каждому Раме нужен Лакшмана, что странам будет лучше, если у вас есть надежные друзья и союзники, которые могут успокоить вас, когда вам нужно, и которые могут поддержать вас, когда вы упадете", - указал министр, отмечая важность развития дружеских связей.