В суд ДР Конго поступил иск с требованием аннулировать итоги выборов президента

Его подал Теодор Нгой, который занял последнее место на этих выборах

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Теодор Нгой, занявший последнее место на состоявшихся 20 декабря в Демократической Республике Конго (ДРК) президентских выборах, подал иск в Конституционный суд (КС) страны с требованием аннулировать результаты голосования. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"Я считаю, что демократии, правам человека и верховенству закона нанесен вред, - говорится в иске. - Конституционный суд не должен утверждать результаты выборов, представленные Независимой национальной избирательной комиссией [ННИК]". У Конституционного суда есть семь дней на рассмотрение иска Нгоя.

Ранее остальные оппозиционные кандидаты объявили, что не будут подавать в КС иски с требованием пересмотреть итоги выборов по причине их полной бесперспективности.

Между тем занявший второе место Моиз Катумби накануне призвал население страны "к сопротивлению", назвав состоявшиеся выборы "ограблением", передает радиостанция Okapi. "После избирательного грабежа 20 декабря, жертвами которого мы все являемся, мы переживаем очередную узурпацию нашего суверенитета. Никто не должен стать соучастником этого избирательного мошенничества, которого мы никогда не примем", - подчеркнул политик в видеообращении. Он призвал к мирным, демократическим действиям, чтобы "вырвать страну из рук хищничества, коррупции, бесхозяйственности и всей несправедливости".

ННИК опубликовала 31 декабря предварительные результаты выборов и объявила о победе на них действующего президента ДРК Феликса Чисекеди. Он получил 73,34% голосов избирателей. Второе место занял Катумби с 18,08%. Нгой пришел последним, набрав 0,02% голосов, его поддержали 4 139 избирателей. Всего в президентских выборах участвовали 19 кандидатов.