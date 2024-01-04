Экс-полковник ВС Великобритании допустил ввод войск НАТО на Украину

Если на Украине "что-то пойдет не так", то НАТО может "вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет", заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью телеканалу TalkTV

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил ввод войск НАТО на Украину. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу TalkTV.

По его мнению, если на Украине "что-то пойдет не так", то НАТО может "вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет". "Запад сделал все, кроме ввода своих войск. Не исключено, что членам НАТО и другим странам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", - отметил военный.

В начале декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и РФ недопустима для ответственной ядерной державы. "В попытке подлить масла в огонь украинской войны "по доверенности" здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - подчеркнул дипломат. Он прокомментировал утверждения властей США о том, что Россия якобы не остановится в случае победы на Украине и вторгнется в одно из государств НАТО и это создаст предпосылки для прямого столкновения российских и американских вооруженных сил.