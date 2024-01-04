В Белоруссии вступил в силу приговор по делу о финансировании формирований в составе ВСУ

IT-специалиста из Бреста приговорили к шести годам лишения свободы

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии оставила в силе приговор в виде шести лет лишения свободы IT-специалисту из Бреста, признав его виновным в финансировании деятельности формирований в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

Ранее Брестский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Судебная инстанция признала фигуранта дела виновным "в финансировании деятельности по использованию граждан Республики Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, вооруженных конфликтах, военных действиях при отсутствии признаков наемничества".

Было установлено, что 17 мая 2022 года обвиняемый перечислил "для финансирования деятельности вооруженного формирования "Батальён Кастуся Калiноўскага" и учебного центра Prague Support Team z.s., то есть граждан, принимающих участие в военных действиях в составе Вооруженных сил Украины, $400 и $150 соответственно", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Обвиняемый и его защитник в своих жалобах отметили наличие оснований для признания явки с повинной смягчающим обстоятельством и просили назначить отсрочку исполнения наказания. Несмотря на это, Верховный суд посчитал справедливым и обоснованным наказание, вынесенное Брестским областным судом.