На границе Польши с Украиной заблокировали половину действующих КПП

Организаторы блокировки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пункт пропуска на границе Польши с Украиной "Медыка - Шегини" вновь заблокирован польскими фермерами. Таким образом, он стал четвертым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на границе двух стран.

"По имеющейся информации, которую предоставили польские пограничники, сегодня около 09:00 (по польскому времени, 11:00 мск - прим. ТАСС) на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медыка" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, на этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков. В то же время организаторы блокировки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта, добавили в ГПСУ.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 24 декабря польские фермеры прекратили его блокировку.

Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии. 22 декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский, который занял этот пост в середине декабря, приехал в Киев с первым зарубежным визитом. По итогам визита польской делегации в Киеве заявили, что министерства инфраструктуры двух стран договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.