Глава МИД Японии посетит страны Европы и США

Зарубежная поездка Ёко Камикавы продлится с 5 по 17 января

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава в конце недели отправится в зарубежное турне, в ходе которого посетит страны Европы, включая Германию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, а также Турцию, США и Канаду. Об этом ТАСС сообщили в МИД Японии.

Собеседники агентства подчеркнули, что в Польше Камикава проведет переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским, в ходе которых она намеревается подтвердить готовность продолжить всестороннюю поддержку Украины. В ходе визита в Нидерланды глава японского внешнеполитического ведомства планирует провести встречи с председателем Международного суда ООН Джоан Донохью и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

В США ожидаются переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны, в частности, обсудят ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

Зарубежная поездка Камикавы продлится с 5 по 17 января. В Польшу глава японского внешнеполитического ведомства прибудет 6 января. Затем до 11 января Камикава посетит Финляндию, Швецию и Нидерланды. 12 января глава МИД Японии прибудет в США, переговоры в Канаде запланированы на 13 января. Затем Камикава вернется в Восточное полушарие, где посетит Гамбург. Там она встретится с руководством Международного трибунала по морскому праву. В завершение своего турне Камикава посетит Турцию с 15 по 17 января.