Лукашенко назначил представителей Белоруссии в ОДКБ и Экономическом суде СНГ

Ими стали Игорь Золотарь и Татьяна Миколенко соответственно

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Золотаря начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщает агентство БелТА.

До этого он являлся заместителем командующего по вооружению - начальником отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил. Также глава государства согласовал назначение на должность начальника управления проблем военной безопасности Секретариата ОДКБ, им стал начальник кафедры стратегии факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Сергей Зайцев.

Кроме того, Лукашенко назначил судьей Экономического суда СНГ судью Верховного Суда Татьяну Миколенко.