"Хезболлах" заявила о нанесении ударов по двум поселениям на севере Израиля

Шиитские формирования ранее выпустили противотанковые управляемые ракеты по механизированным патрулям израильских военнослужащих

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Отряды вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу позиции израильских войск в поселениях Метула и Штула, расположенных вблизи границы с Ливаном. Об этом сообщается в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Операция наших бойцов была проведена в поддержку палестинского народа и его доблестного сопротивления, которые противостоят израильской агрессии в секторе Газа", - отмечается в тексте.

В нем говорится, что удары по противнику были нанесены из реактивных систем залпового огня.

Ранее шиитские формирования выпустили противотанковые управляемые ракеты по механизированным патрулям израильских военнослужащих возле погранпостов Эль-Манара и Джердах. Как утверждается в заявлении, среди солдат есть раненые.

В ответ израильские ВВС нанесли удары по окрестностям населенного пункта Марун-эр-Рас, откуда велся обстрел северных районов Израиля.