Брюно Клермон также указал на значительное снижение западной помощи Киеву

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. США и Европа делают вид, что желают "победы" Киева, на деле Украина не нужна никому из них. Такое мнение выразил бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Только поляки действительно перешли на военную экономику. Остальные только делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", - отметил он.

Генерал также указал на значительное снижение западной помощи Киеву. "Импульс западной поддержки значительно ослаб с прошлой зимы", - констатировал он.

Клермон полагает, что Украина может сопротивляться только при продолжении помощи Запада.

Москва ранее неоднократно заявляла, что поддержка Западом Киева не повлияет на осуществление Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции.