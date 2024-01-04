Корабль ВМС Шри-Ланки разместят в Красном море для обеспечения безопасности

Решение приняли на фоне растущей обеспокоенности международных судоходных компаний

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 января. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки приняли решение разместить в Красном море корабль военно-морских сил страны, чтобы способствовать обеспечению безопасности судоходства в этом регионе на фоне действий хуситов. Об этом заявил на встрече в Коломбо президент островного государства Ранил Викрамасингхе.

По его словам, это решение было принято на фоне растущей обеспокоенности международных судоходных компаний.

"Судоходство было нарушено из-за нападений хуситов в районе Красного моря, - сказал президент Шри-Ланки. - Если суда изменят маршрут и пойдут вокруг Южной Африки вместо того, чтобы следовать по Красному морю, это приведет к увеличению стоимости грузов". "Поэтому мы согласились отправить военный корабль для борьбы с атаками хуситов в Красном море", - отметил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября ряд коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.