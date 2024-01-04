ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на сумму €12,2 млрд

Крупнейшим покупателем стала Украина, для которой одобрен экспорт вооружений на сумму около €4,4 млрд

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Министерство экономики ФРГ выдало в 2023 году разрешения на поставки вооружений за рубеж на сумму около €12,2 млрд. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Сумма включает в себя €6,4 млрд на оружие и €5,8 млрд на прочую военную продукцию, - отмечается в сообщении. - Крупнейшим покупателем стала Украина, для которой одобрен экспорт вооружений на сумму около €4,4 млрд".

Норвегия закупила за отчетный период германское вооружение почти на €1,2 млрд, Венгрия - на €1 млрд, Соединенное Королевство - на €656 млн, США - на €545 млн. Также в десятке Польша, Израиль, Франция, Кипр и Южная Корея.