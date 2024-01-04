На пресс-конференции премьера Италии задали 45 вопросов

Речь об Украине зашла на 40-м по счету, он был совмещен с вопросом об опасности эскалации на Ближнем Востоке в связи с терактом в Иране

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Среди вопросов, заданных на пресс-конференции по итогам года премьера Италии Джорджи Мелони, речь об Украине зашла на 40-м по счету из 45. Он был совмещен с вопросом об опасности эскалации на Ближнем Востоке в связи с терактом в Иране.

На переносившейся два раза из-за плохого самочувствия Мелони пресс-конференции были заданы 45 вопросов от итальянских изданий, которые определялись путем жеребьевки. Большинство вопросов были связаны с внутренними проблемами, в том числе последними фактами хроники, такими как выстрел в новогоднюю ночь из пистолета парламентария партии Мелони "Братья Италии" или расследование в отношении сына бывшего сенатора, который связан личными отношениями с союзником Мелони по правительству Маттео Сальвини. Вопросы также касались миграции, экономических вопросов, бюджетных решений, пенсионной реформы и реформы юстиции.

В отношении Украины Мелони, у которой спросили о перспективах урегулирования спустя почти два года после начала конфликта, повторила известную формулу, что отправка оружия не усугубляет конфликт, а наоборот. "На Украине, в отличие от тех, кто утверждает, что мы не должны посылать оружие, потому что это ведет к эскалации, я придерживаюсь обратного мнения. Единственная возможность дать Украине дипломатическое решение состоит в поддержании равновесия на поле боя. И если бы мы следовали за теми, кто говорит, что не надо поддерживать Украину, <…> война была бы у нашей двери", - сказала Мелони. Она никак не прокомментировала теракт в Иране, в результате которого погибли более 100 человек, но подчеркнула необходимость борьбы с палестинским радикальным движением ХАМАС, ответственным за атаки на Израиль 7 октября.

Незадолго до окончания пресс-конференции Мелони сообщила, что ей необходимо пойти в туалет. "Я бы очень хотела все завершить, но мне необходимо пойти в туалет, что я могу сделать", - сказала премьер. Была объявлена небольшая пауза, после которой журналисты задали последние три вопроса, один из которых касался итальянского блогера Кьяры Ферраньи, попавшей в центр скандала из-за предполагаемого мошенничества, связанного с благотворительностью.