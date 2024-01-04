Глава Минобороны Израиля заявил о готовности решить проблему с "Хезболлах" мирно

Времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше, отметил Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израиль предпочел бы дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, где действуют вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах", но времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше. Об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил на встрече со старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в Израиль.

Как сообщила пресс-служба израильского Минобороны, в ходе встречи Галант заявил о решительном намерении оборонных структур страны "изменить реальность в сфере безопасности на севере Израиля и вдоль границы с Ливаном и подчеркнул первоочередную задачу предоставления возможности для более чем 80 000 перемещенных израильтян вернуться в свои дома".

"Есть только один возможный результат - новая реальность на северном направлении, которая позволит обеспечить безопасное возвращение наших граждан. Однако мы находимся на перепутье: для дипломатических договоренностей, которые мы предпочитаем, осталось мало времени. Мы не потерпим угроз, исходящих от иранской марионетки "Хезболлах", и обеспечим безопасность наших граждан", - указал израильский министр.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, встреча с Хокстином состоялась в штаб-квартире министерства в Тель-Авиве. Участие в ней, помимо Галанта, приняли начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, посол Израиля в США Михаэль Херцог и высокопоставленные представители министерства обороны. Они проинформировали американского дипломата о ситуации с безопасностью на северной границе Израиля и условиях, необходимых оборонным структурам страны для содействия безопасному возвращению населения северных районов в свои дома.