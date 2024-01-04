В Турции задержали 56 разыскиваемых Интерполом лиц

Запросы на задержание были поданы из 18 стран, в том числе России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Израиля, Ирана, ОАЭ, США, Германии

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Турецкая полиция провела рейды с задержанием 56 человек, в отношении которых были выданы уведомления Интерпола. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в X (ранее Twitter), задержанные были внесены в так называемый красный бюллетень Интерпола, а в отношении некоторых из них было выдано предупреждение о срочной поимке.

Запросы на задержание были поданы из 18 стран, в том числе России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Израиля, Ирана, ОАЭ, США, Германии. Рейды прошли одновременно в 11 провинциях Турции, в частности в Стамбуле, Анталье и Измире.

"56 человек, которые были в розыске по линии Интерпола и намеревались оставаться в нашей стране, были пойманы в результате совместной работы, проведенной Интерполом, Европолом, управлением разведки Главного управления безопасности Турции и нашими провинциальными департаментами полиции. Мы не позволим международным организованным преступным организациям и торговцам ядами нарушать покой нашего народа. Мы отправим их всех за решетку", - написал министр.

Ерликая уточнил, что задержанные лица разыскивались по подозрению в участии в деятельности ОПГ, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег, мошенничестве, нападениях, грабежах, контрабанде, непредумышленных убийствах и других уголовных преступлениях.