Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе одного из командиров "Исламского джихада"

Он был убит в результате авиаудара на основании разведданных Службы общей безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из важных членов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности уничтожили главу оперативного штаба северной части сектора Газа и высокопоставленного члена организации "Исламский джихад". Мамдух Лулу был помощником руководителей северного региона сектора Газа в организации "Исламский джихад" и находился в контакте с высокопоставленными лицами в штаб-квартире организации за рубежом", - говорится в сообщении.

Он был убит в результате авиаудара ВВС Израиля на основании разведданных Службы общей безопасности, добавили в армии.

"Лулу был центральной фигурой "Исламского джихада", он инициировал и возглавлял многочисленные террористические атаки со стороны Газы против Израиля", - отметили в пресс-службе.